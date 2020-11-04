«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: прогноз Максима Калиниченко на встречу Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «ПСЖ».
Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.62.
«Лейпциг» дома на стадионе «Ред Булл Арена» примет ПСЖ в рамках третьей игры группового этапа Лиги чемпионов. В группе они делят второе место с тремя очками. ПСЖ стоит выше из-за разницы забитых голов.
В прошлом туре небольшой конфуз случился у «Лейпцига». Команда, борющаяся за лидерство в Бундеслиге с «Баварией» и «Боруссией» Д разгромно проиграла «Ман Юнайтед», который почти идёт в зоне вылета АПЛ. Причём проиграли немцы с позорным счётом 0:5. Но справедливости ради, большинство голов подопечные Нагельсмана пропустили в последние 20 минут встречи.
Причём ПСЖ частично может понять эмоции «Лейпцига» после той игры. Ведь парижане сами у себя дома в 1-м туре опозорились и проиграли «манкунианцам» со счётом 1:2. Теперь обеим командам отступать некуда – нужно побеждать в любом случае. «МЮ» предстоит два матча с «Башакшехиром». Так что ещё 6 очков уже почти у него в кармане.
ПСЖ, даже несмотря на проблемы с составом, наверняка доставит проблемы обороне «Лейпцига». У Тухеля в обойме достаточно качественных игроков, которые могут заменить выбывших по разных причинам футболистов.
Но «Лейпциг» тоже такая команда, которая без голов редко уходит с поля. Способен этот клуб огорчить защитников парижан. Прошлая игра с «МЮ», думаю, была скорее исключением из правил. По крайней мере пропустить столько голов снова «Лейпциг» точно не позволит себе.
Таким образом, я считаю, что матч будет богатым на голы. Предлагаю поставить на тотал забитых мячей больше 3.5. Обе атакующие команды, скорее всего, покажут яркий футбол», — сказал Калиниченко.
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