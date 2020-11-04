«Зенит» — «Лацио»: прогноз Эльвина Керимова на игру 3-го тура Лиги чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Зенит» — «Лацио».



Ставка: обе забьют за 1.70.



«Зенит» после поражений на старте группового этапа нуждается в очках как никогда. Если команда Сергея Семака не одержит завтра первую победу в ЛЧ, шансов на выход из группы почти не останется.



У «Лацио» кадровые проблемы, связанные со вспышкой коронавируса в команде, из-за которого матч с «Торино» пропускали игроки основы — Раду, Лаццари, Марушич и Луис Альберто. Вернувшийся после карантина Стракоша просидел всю игру на скамейке. Очевидно, что в Санкт-Петербурге Симоне Индзаги не сможет рассчитывать на группу игроков основы. Но главное — сыграет Иммобиле.



У «Зенита» тоже есть потери. Да, помогут команде Дзюба и Вендел, но Азмун, Малком и Дриусси по-прежнему вне игры. Как будет решать эту проблему Сергей Семак, сказать сложно.



«Зениту» некуда деваться, нужно играть на победу. «Лацио» — команда, играющая очень результативно и в то же время регулярно пропускающая. Я жду открытого футбола. Мой прогноз — «обе забьют» за 1.70», — сказал Керимов.

«Зенит» — «Лацио». Прогноз: последний шанс Семака, Дзюбы и Ракицкого. На кону честь клуба «Лацио» за семь последних игр пропустил 14 голов. Шансы будут.