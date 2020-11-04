«Зенит» — «Лацио»: прогноз Эльвина Керимова на игру 3-го тура Лиги чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Зенит» — «Лацио».
Ставка: обе забьют за 1.70.
«Зенит» после поражений на старте группового этапа нуждается в очках как никогда. Если команда Сергея Семака не одержит завтра первую победу в ЛЧ, шансов на выход из группы почти не останется.
У «Лацио» кадровые проблемы, связанные со вспышкой коронавируса в команде, из-за которого матч с «Торино» пропускали игроки основы — Раду, Лаццари, Марушич и Луис Альберто. Вернувшийся после карантина Стракоша просидел всю игру на скамейке. Очевидно, что в Санкт-Петербурге Симоне Индзаги не сможет рассчитывать на группу игроков основы. Но главное — сыграет Иммобиле.
У «Зенита» тоже есть потери. Да, помогут команде Дзюба и Вендел, но Азмун, Малком и Дриусси по-прежнему вне игры. Как будет решать эту проблему Сергей Семак, сказать сложно.
«Зениту» некуда деваться, нужно играть на победу. «Лацио» — команда, играющая очень результативно и в то же время регулярно пропускающая. Я жду открытого футбола. Мой прогноз — «обе забьют» за 1.70», — сказал Керимов.
- 4 ноября 2020
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:08
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:44
-
07:41
-
07:21
-
01:50
-
01:17
- 3 ноября 2020
-
23:57
-
22:00
-
21:45
-
21:30
-
21:00