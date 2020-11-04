«Брюгге» — «Боруссия» Д: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов 4 ноября

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Брюгге» — «Боруссия» Дортмунд в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Боруссии» и минимум 2 мяча в матче за 1.80.



«Боруссия» проиграла первый матч «Лацио», затем обыграла «Зенит». Она понимает, что вот эти спаренные матчи с «Брюгге» важны, осечка непозволительна. Люсьен Фавр это тоже прекрасно понимает.



В последнем туре чемпионата Германии «Боруссия» выиграла — аккуратно, но при этом очень уверенно. «Боруссия» не весь свой арсенал показала против «Зенита». Но смотрелась она солидно. Думаю, и в этом матче у «Боруссии» не должно быть особых проблем. Да, Матс Хуммельс, сделавший дубль в последнем туре, вроде бы под вопросом, как и Холланд. Но всё равно есть же Дауд, Ройс, Азар, Санчо, Рейна и другие молодые ребята. Они могут заставить «Брюгге» допускать ошибки в обороне.



Минимум два мяча «Боруссия» может забить на выезде в Брюгге. «Брюгге» не самый надёжный коллектив по игре в обороне. Мой прогноз — «победа «Боруссии» и тотал больше 1.5 мяча» за 1.8. Это хороший вариант. Можно пробовать играть с форой (-1) с расходом за коэффициент выше двойки», — сказал Генич.

«Брюгге» — «Боруссия Д». Прогноз: Санчо и Холанд оставят «Зениту» надежду на Лигу Европы У дортмундцев пять побед всухую в шести предыдущих играх.