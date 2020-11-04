«Севилья» — «Краснодар»: прогноз Александра Вишневского на игру Лиги чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Севилья» — «Краснодар».
Ставка: «Севилья» выиграет и не пропустит за 1.97.
«Севилью» сложно назвать непобедимой командой. Собственно, в трёх последних турах испанской Примеры «Севилья» проиграла трижды. Но чем ответственнее игра, тем лучше обычно выглядят красно-белые. Их топовая игра в этом сезоне против «Баварии» и «Барселоны» — лучшее тому подтверждение. В Лиге чемпионов севильцы пока не пропускали голов, и едва ли они пропустят и от «Краснодара», потерявшего массу основных футболистов. Причём больше всего потерь у российского клуба – как раз в атаке.
Пару лет назад «Краснодар» уже получал 0:3 на «Стэмфорд Бридж», не удивлюсь, если такой же счёт повторится снова. Но «Севилья» при Лопетеги — команда прагматичная, редко когда красно-белые забивают помногу. И сейчас «Севилья» не в оптимальных кондициях. Поэтому в этой игре очевиднейших фаворита и андердога со всеми вытекающими в виде коэффициентов последствиями выберу ставку на сухую победу «Севильи». 1.97 – вполне пристойный для этой ставки коэффициент», — сказал Вишневский.
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