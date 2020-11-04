«Зенит» — «Лацио»: прогноз Евгения Ловчева на матч 3-го тура Лиги чемпионов
Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Зенит» — «Лацио» в 3-м туре групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: ничья за 3.45.
«Зенит» будет настроен, потому что команда неудачно начала турнир. Сейчас сине-бело-голубые задумываются только об одном: чтобы весной продолжить выступление в Лиге Европы.
«Лацио» в порядке. «Лацио» много забивает и пропускает. Правда, это и для «Зенита» будет хорошо. Они смогут, наверное, всё-таки забить.
Однако мне кажется, что «Лацио», который уже в следующем туре будет на своём поле принимать «Зенит», сыграет на ничью и постарается вытащить «Зенит» на свою половину поля, чтобы иметь быстрые контратаки», — сказал Ловчев.
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«Лацио» за семь последних игр пропустил 14 голов. Шансы будут.
- 4 ноября 2020
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