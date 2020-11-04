«Севилья» — «Краснодар»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Краснодар».
Ставка: победа «Севильи» с форой (-2) за 2.27.
«Севилья» на родном стадионе 4 ноября сыграет с «Краснодаром». Буду болеть за российскую команду, однако всё-таки уровень соперников несопоставим.
«Нервионцы» после ничейного результата с «Барселоной» (1:1) совсем сдулись в Ла Лиге. Они проиграли три игры кряду не самым грозным оппонентам и были отброшены на 16-ю строчку. Другое дело еврокубки, где они не пропустили от «Ренна» (1:0) и сыграли на ноль с «Челси» (0:0).
По моему мнению, испанцы постараются реабилитироваться за поражения во внутреннем первенстве. Тем более на международной арене они всегда смотрелись очень круто. Домашнее поле поможет доминировать на протяжении всего матча и завоевать легкую викторию.
«Быки» же сбавили в нынешнем первенстве, причем не малую роль сыграли кадровые потери. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги они не так высоки. Если с французским «Ренном» (1:1) ещё получилось оказать сопротивление, то на английский «Челси» (0:4) сил совсем не осталось.
Я считаю, что краснодарцы в текущих кондициях просто не конкуренты более именитому противнику. Севильцы постараются выбраться на первое место, а значит, не станут рисковать и быстро постараются создать себе комфортную фору. Останется лишь удержать её», — сказал Павлюченко.
- 4 ноября 2020
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