«Башакшехир» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский сделал прогноз на матч «Башакшехир» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: гол Кавани за 2.11.
«Турки были обречены, когда увидели расписание: у них в группе «ПСЖ», «Юнайтед» и «Лейпциг». Поэтому они совершенно спокойно проигрывают. «Башакшехир» уступал со счётом 0:2 в пяти матчах в этом сезоне. Вообще, это привычный результат для этой команды в Лиге чемпионов.
«Манчестер» плохо сыграл с «Арсеналом». Но такое впечатление, что на «Олд Траффорд» у Уле Гуннара вообще нет никаких шансов в этом сезоне. А вот на выезде – другое дело. Они победили в 9 матчах во всех соревнованиях, в 6 матчах сыграли на ноль в выездном турне.
Думаю, и здесь у «Юнайтед» будет комфортная победа. Впереди игра с «Эвертоном», важнейшая в чемпионате, потому что там дела совсем не клеятся. Поэтому здесь стоит подумать о ротации.
Я жду в стартовом составе Эдинсона Кавани. Он уже готов, большая европейская ночь для него. Пора бы уже забить. Учитывая, как «Юнайтед» остро играет на выезде, а также статус не самого выдающегося соперника. Если Кавани в старте, то беру гол Кавани», — сказал Казанский.
- 4 ноября 2020
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