«Зенит» — «Лацио»: ставка Егора Титова на встречу Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Лацио» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.97.



«В тяжёлом положении «Зенит» после двух туров — очков нет. В клубе вряд ли чего-то такого ожидали. Последний шанс сейчас вернуться в борьбу, зацепиться хотя бы за третью строчку. Но не знаю, чего ждать от «Зенита». С Дзюбой сейчас не совсем понятная ситуация. На матч с «Химками» он даже не летал. Много говорят о его конфликте с Семаком. Но будем считать, что просто дали отдых, и мы теперь увидим свежего Артёма. Он нужен «Зениту» отдохнувшим.



Думаю, множества голов от этой игры ждать не стоит. «Зенит» сейчас не в том состоянии, чтобы лететь на «Лацио» с шашкой наголо. Надо сыграть аккуратно, внимательно в обороне. «Лацио» — команда быстрая, забивная. В последнем туре вытащила сумасшедший матч с «Торино», забив два мяча в компенсированное время. Это говорит о её хорошей физической готовности. Но в обороне у римлян не всё в порядке. Если «Зенит» сумеет сыграть грамотно, сам не будет привозить моменты, то может наказать «Лацио». В защите итальянский клуб не так уж хорош.



Но повторюсь, что не жду яркого футбола. Скорее будет вязкая игра, фолы, невысокий темп. Я поставлю на тотал меньше 2.5 мяча. Но хочется, чтобы наконец-то победа пришла к «Зениту», вообще к российским командам в этом сезоне еврокубков», — сказал Титов.

«Зенит» — «Лацио». Прогноз: последний шанс Семака, Дзюбы и Ракицкого. На кону честь клуба «Лацио» за семь последних игр пропустил 14 голов. Шансы будут.