«Челси» — «Ренн»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов в Англии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский сделал прогноз на матч «Челси» — «Ренн».



Ставка: победа «Челси» с форой (-2) за 2.79.



«Очень хорошие настройки у синих в последнее время. Команда с Менди в воротах играет спокойно в обороне и уже четыре матча закончила на ноль – это круто. При этом «Челси» забивает регулярно, как мы и ожидали. Потому что такое сильное преображение должно было когда-то сработать.



В шести матчах команда не проигрывает. Думаю, что не проиграет и в этот раз. «Ренн» разочаровывает. Дело даже не в ничейном матче с «Краснодаром» (этому мы рады). А дело в том, как команда вообще играет: 4 мяча в 5 матчах – это отвратительная статистика для команды, которая рассматривалась как атакующая.



Поэтому «Челси» этот матч не отдаст и спокойно оторвётся от «Севильи» в турнирной таблице. Поэтому Ф1 (-2) можно брать совершенно спокойно», — сказал Казанский.

«Челси» — «Ренн». Прогноз: непробиваемый Эдуард Менди подарит «Краснодару» надежду Сенегальский вратарь не пропускает в «Челси» на протяжении пяти матчей. Казалось бы, причём здесь Кепа?