«Севилья» — «Краснодар»: прогноз Дмитрия Симонова на игру ЛЧ в Испании

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Севилья» — «Краснодар».
Ставка: победа «Краснодара» с форой (+2) за 1.66.
«Хозяева — явный фаворит. Неопытность, эпидемия травм и болезней — всё это про нынешний «Краснодар». В субботу «быки» проиграли на выезде «Ахмату» (0:2) без 12 игроков основной обоймы, на поле пришлось выходить совсем зелёным футболистам клубной академии. Единственный аргумент в пользу гостей — неоптимальная форма «Севильи».
У испанской команды лишь одна победа в последних шести встречах (выиграли только у «Ренна», а в Ла Лиге вообще три поражения кряду), и уже семь матчей подряд «Севилья» не может забить более одного мяча. В этой связи рискну предположить, что «Краснодар» не проиграет крупнее, чем в один-два мяча, и не допустит второго подряд разгрома. Кроме того, «Севилья» регулярно играет низ и, как я уже сказал, испытывает проблемы в атаке, а у «Краснодара», который точно будет ставить у ворот «автобус», просто нет ресурсов в атаке, чтобы забить более одного мяча. Предположу, что тотал будет меньше 3», — сказал Симонов.
- 4 ноября 2020
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