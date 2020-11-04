«Зенит» — «Лацио»: прогноз Александра Аксёнова на матч 3-го тура Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Зенит» — «Лацио».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.03.
«Зенит» готовится провести очередной матч в Лиге чемпионов — в соперниках итальянский «Лацио». С одной стороны, команда Сергея Семака сейчас находится в положении, когда отступать просто некуда — ещё одна осечка будет выглядеть катастрофой. С другой, по заказу итальянцев не обыграть. Первое, на что обращаем внимание, — в Санкт-Петербурге не сыграет Чиро Иммобиле, а значит римская атака будет не столько опасна. Плюс у «Лацио» не будет Лейвы и голкипера Стракоши, однако не думаю, что эта парочка смотрится незаменимой. Главное для «Зенита» — отсутствие лучшего бомбардира Серии А в прошлом сезоне. Без Иммобиле итальянцы, как правило, не похожи на себя.
Впрочем, «Зенит» также в последнее время не очень похож на себя. Не хватает бразильца Малкома, явно подсел физически и психологически Артём Дзюба, и даже в матче с «Химками», в котором питерцы победили со счётом 2:0, всё могло завершиться неудачей — подмосковные футболисты играли с чемпионом на равных. «Зенит» явно не в форме, продолжает искать свой футбол, и не факт, что в игре с «Лацио» получится его найти. Скорее, питерцы будут уповать на крепость обороны и возможные контратаки. Не думаю, что забить получится много, да «Лацио» без Иммобиле впереди не столь опасен.
Поэтому мой прогноз на матч «Зенит» — «Лацио» — тотал меньше 2.5 гола», — сказал Аксенов.
- 4 ноября 2020
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:55
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:05
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:25
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30