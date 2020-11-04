«Зенит» — «Лацио»: прогноз Александра Аксёнова на матч 3-го тура Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Зенит» — «Лацио».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.03.



«Зенит» готовится провести очередной матч в Лиге чемпионов — в соперниках итальянский «Лацио». С одной стороны, команда Сергея Семака сейчас находится в положении, когда отступать просто некуда — ещё одна осечка будет выглядеть катастрофой. С другой, по заказу итальянцев не обыграть. Первое, на что обращаем внимание, — в Санкт-Петербурге не сыграет Чиро Иммобиле, а значит римская атака будет не столько опасна. Плюс у «Лацио» не будет Лейвы и голкипера Стракоши, однако не думаю, что эта парочка смотрится незаменимой. Главное для «Зенита» — отсутствие лучшего бомбардира Серии А в прошлом сезоне. Без Иммобиле итальянцы, как правило, не похожи на себя.



Впрочем, «Зенит» также в последнее время не очень похож на себя. Не хватает бразильца Малкома, явно подсел физически и психологически Артём Дзюба, и даже в матче с «Химками», в котором питерцы победили со счётом 2:0, всё могло завершиться неудачей — подмосковные футболисты играли с чемпионом на равных. «Зенит» явно не в форме, продолжает искать свой футбол, и не факт, что в игре с «Лацио» получится его найти. Скорее, питерцы будут уповать на крепость обороны и возможные контратаки. Не думаю, что забить получится много, да «Лацио» без Иммобиле впереди не столь опасен.



Поэтому мой прогноз на матч «Зенит» — «Лацио» — тотал меньше 2.5 гола», — сказал Аксенов.

«Зенит» — «Лацио». Прогноз: последний шанс Семака, Дзюбы и Ракицкого. На кону честь клуба «Лацио» за семь последних игр пропустил 14 голов. Шансы будут.