«Севилья» — «Краснодар»: прогноз Ровшана Аскерова на встречу Лиги чемпионов

Игрок телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА «Севилья» — «Краснодар».



Ставка: победа «Севильи» с форой (-1) за 1.36.



«Краснодар» в последних матчах просто «мёртвый». Последняя победа «быков» датируется 17 октября. С тех пор лишь ничья с «Ренном» и три поражения с общим счётом 1:9. Клуб опустился на десятое место в таблице РПЛ. Матч против победителя Лиги Европы прошлого сезона не станет для краснодарской команды возможностью улучшить мрачную статистику. На «Рамон Санчес Писхуан» «бычков» ждут опытные «матадоры».



Хотя и у «Севильи» последние игры складываются не ахти как. Команда Хулена Лопетеги на 16-м месте. Проигрывает «Эйбару» и «Гранаде».



Так что противостояние двух середняков группы за выход в 1/8 финала ЛЧ должно быть упорным. Но форма российского коллектива внушает серьёзные опасения за исход».

«Севилья» — «Краснодар». Прогноз: букмекеры, ау! Вы слишком рано списали Сафонова и Берга В семи предыдущих матчах «Севилья» забивала не больше одного мяча.