«Севилья» — «Краснодар»: прогноз Ровшана Аскерова на встречу Лиги чемпионов

Игрок телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА «Севилья» — «Краснодар».
Ставка: победа «Севильи» с форой (-1) за 1.36.
«Краснодар» в последних матчах просто «мёртвый». Последняя победа «быков» датируется 17 октября. С тех пор лишь ничья с «Ренном» и три поражения с общим счётом 1:9. Клуб опустился на десятое место в таблице РПЛ. Матч против победителя Лиги Европы прошлого сезона не станет для краснодарской команды возможностью улучшить мрачную статистику. На «Рамон Санчес Писхуан» «бычков» ждут опытные «матадоры».
Хотя и у «Севильи» последние игры складываются не ахти как. Команда Хулена Лопетеги на 16-м месте. Проигрывает «Эйбару» и «Гранаде».
Так что противостояние двух середняков группы за выход в 1/8 финала ЛЧ должно быть упорным. Но форма российского коллектива внушает серьёзные опасения за исход».
- 4 ноября 2020
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