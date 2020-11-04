«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: прогноз Романа Нагучева на матч Лиги чемпионов в Германии
Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» — «ПСЖ».
Ставка: «РБ Лейпциг» не проиграет за 1.70.
«Лейпциг» проиграл два матча подряд: один – в чемпионате, другой – в Лиге чемпионов. Ни в одном из них он не забил. В то время как «ПСЖ» после поражения от «Манчестер Юнайтед» просто неудержим.
Мне кажется, что в этой ситуации «ПСЖ» остается фаворитом даже в гостевом матче. Однако это все же домашняя игра для «Лейпцига». Не исключено, что знакомое поле окажет решающее воздействие на команды. Мне кажется, что в этой встрече «Лейпциг» не проиграет, а сам матч получится низовым».
«РБ Лейпциг» — «ПСЖ». Прогноз: Ди Мария и Паредес подтолкнут Нагельсмана к Лиге Европы
Парижане остались без Неймара, но проигрывать ни в коем случае нельзя.
- 4 ноября 2020
-
22:05
-
22:00
-
21:45
-
21:30
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:55
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:05
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:25
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
Партнерский контент