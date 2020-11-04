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«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: прогноз Романа Нагучева на матч Лиги чемпионов в Германии

«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: прогноз Романа Нагучева на матч Лиги чемпионов в Германии
Ставки / Прогнозы 0

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» — «ПСЖ».

Ставка: «РБ Лейпциг» не проиграет за 1.70.

«Лейпциг» проиграл два матча подряд: один – в чемпионате, другой – в Лиге чемпионов. Ни в одном из них он не забил. В то время как «ПСЖ» после поражения от «Манчестер Юнайтед» просто неудержим.

Мне кажется, что в этой ситуации «ПСЖ» остается фаворитом даже в гостевом матче. Однако это все же домашняя игра для «Лейпцига». Не исключено, что знакомое поле окажет решающее воздействие на команды. Мне кажется, что в этой встрече «Лейпциг» не проиграет, а сам матч получится низовым».

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