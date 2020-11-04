«Зенит» — «Лацио»: прогноз Максима Калиниченко на игру ЛЧ в Санкт-Петербурге

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Лацио».



Ставка: победа «Зенита» с форой (0) за 1.99.



«Зенит» примет дома «Лацио» в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге.



«Зенит», конечно, очень неудачно начал групповую стадию этой ЛЧ. Он сейчас единственный в группе находится в безвыходном положении. Неудача в этом матче может поставить под сомнение очень многое. Вплоть до нахождения Сергея Семака у руля этого клуба.



Поэтому ситуация такова, что питерцам здесь деваться некуда. Уже два матча проиграны. Уже отставание от соперников есть. Надо только побеждать и набирать очки. «Зенит» по ситуации должен играть с «Лацио», как в своём последнем матче.



И я считаю, что нельзя назвать «Лацио» безоговорочным фаворитом этой встречи. Как минимум ситуация в группе не подталкивает римлян к тому, чтобы оставлять все силы на поле и добывать победу любыми жертвами.



Есть у «Лацио», конечно, свои проблемы и в игре, и с коронавирусом. Играет эта команда не всегда стабильно. Отталкивается она часто от своих лидеров, нейтрализовав которых, можно довольно успешно провести матч.



Но не стоит забывать, что «Лацио» уже победил суператакующую «Боруссию» Дортмунд. Причём победил не случайно, а по делу. Да и совсем спустя рукава команда Индзаги играть, точно, не будет. Очки нужны всем, ведь это только середина группового этапа.



Но я буду оптимистичен в своём прогнозе. Предложу поставить на победу «Зенита» с форой 0», — сказал Калиниченко.

«Зенит» — «Лацио». Прогноз: последний шанс Семака, Дзюбы и Ракицкого. На кону честь клуба «Лацио» за семь последних игр пропустил 14 голов. Шансы будут.