«Истанбул Башакшехир» — «МЮ»: прогноз Эльвина Керимова на встречу Лиги чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Истанбул Башакшехир» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: обе забьют за 1.90.



«Как известно, третий и четвёртый туры стыковые. Начнут команды играть в Стамбуле, а потом уже после паузы на матчи сборных сыграют в Англии. У турок после двух туров 0 очков – поражения от «Лейпцига» и «ПСЖ». Оба поражения заслуженные, хотя в этих матчах «Башакшехир» на свой гол наиграл. Моментов у команды было много, один только Вишча нанёс 10 ударов по воротам соперника.



«МЮ» пока главная сенсация этой группы. Понятно, что «Манчестер» изначально претендовал на выход в плей-офф, но такого уверенного старта никто не ждал. Сначала «МЮ» обыграл в Париже финалиста прошлого розыгрыша «ПСЖ», а потом дома просто уничтожил «Лейпциг». «Манчестер Юнайтед» был очень эффективен в быстрых атаках, уверенную победу над «Лейпцигом» добыл уже в концовке, когда немцы просто развалились и регулярно стали ошибаться в обороне. Фантастическую игру в последнее время демонстрирует Маркус Рэшфорд – неслучайно болельщики «МЮ» назвали его лучшим игроком октября.



Что касается «Башакшехира», то эта команда тоже любит играть в контратаку, как и «МЮ», любит свободное пространство, быстрое нападение. В матче с «ПСЖ» турки создавали проблемы сопернику, на гол свой наиграли. Я думаю, что в этом матче «Башакшехир» в какой-то момент начнёт рисковать, понимая сложную турнирную ситуацию. Если сейчас не набирать очки, то в дальнейшем ловить в этом турнире будет нечего. Команда опытная, с сильными исполнителями в атаке – Дембаба, Кривелли, Вишча, Жулиано. «Башакшехир» снова на выходных в чемпионате выиграл, а вот «Манчестер» проиграл «Арсеналу». Так получилось, что Бруно Фернандеша и Поля Погба персонально опекали игроки «Арсенала», сделали это очень качественно. «МЮ» проиграл всухую, игра была унылой.



К чему я веду? Я думаю, что предстоящая игра в Стамбуле не будет скучной, а будет результативной. Я поставлю на «обе забьют». В двух предыдущих матчах «Башакшехира» в Лиге чемпионов эта ставка не проходила, но думаю, что пройдёт сейчас, если турки будут чуть лучше использовать свои моменты. «МЮ» — команда играющая», — сказал Керимов.

«Истанбул» — «МЮ». Прогноз: в АПЛ Сульшер ужасен, зато в Лиге чемпионов его не остановить! Победа над турками откроет «МЮ» путь к плей-офф Лиги чемпионов.