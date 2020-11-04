«РБ Лейпциг» – «ПСЖ»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 3-го тура Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «ПСЖ» в рамках 3-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: ТМ 1.25 гола в 1-м тайме за 1.92.
«Лейпциг» против «ПСЖ» — ключевой матч в борьбе за выход из группы, поскольку обе команды уже успели проиграть «Манчестер Юнайтед». Есть основания думать, что «Юнайтед» наберёт шесть очков в матчах со стамбульским клубом, соответственно место остаётся, по большому счёту, только одно – либо для финалиста прошлой Лиги чемпионов «ПСЖ», либо для полуфиналиста «Лейпцига». Именно эти команды тогда и разыгрывали путёвку в финал.
Обе команды в сложной ситуации. «Лейпциг» проиграл на прошлой неделе не только «МЮ», но и мёнхенгладбахской «Боруссии» в чемпионате Германии, т.е. определённый кризис может иметь место. У «ПСЖ» огромные проблемы с травмами – против «Лейпцига» не сыграют Мбаппе и Неймар, а без них атака парижан будет выглядеть не так впечатляюще.
Исходя из этого, мне кажется, что игра получится тактической и довольно осторожной. Мне кажется, что ничья в этом матче «ПСЖ» может устроить. Я бы предложил ставку на первый тайм – тотал меньше 1.25. Я не думаю, что в первом тайме будет водопад голов», — сказал Дементьев.
- 4 ноября 2020
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:08
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:44
-
07:41
-
07:21
-
01:50
-
01:17
- 3 ноября 2020
-
23:57
-
22:00
-
21:45
-
21:30
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:45
-
19:40