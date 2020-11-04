«РБ Лейпциг» – «ПСЖ»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 3-го тура Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «ПСЖ» в рамках 3-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: ТМ 1.25 гола в 1-м тайме за 1.92.



«Лейпциг» против «ПСЖ» — ключевой матч в борьбе за выход из группы, поскольку обе команды уже успели проиграть «Манчестер Юнайтед». Есть основания думать, что «Юнайтед» наберёт шесть очков в матчах со стамбульским клубом, соответственно место остаётся, по большому счёту, только одно – либо для финалиста прошлой Лиги чемпионов «ПСЖ», либо для полуфиналиста «Лейпцига». Именно эти команды тогда и разыгрывали путёвку в финал.



Обе команды в сложной ситуации. «Лейпциг» проиграл на прошлой неделе не только «МЮ», но и мёнхенгладбахской «Боруссии» в чемпионате Германии, т.е. определённый кризис может иметь место. У «ПСЖ» огромные проблемы с травмами – против «Лейпцига» не сыграют Мбаппе и Неймар, а без них атака парижан будет выглядеть не так впечатляюще.



Исходя из этого, мне кажется, что игра получится тактической и довольно осторожной. Мне кажется, что ничья в этом матче «ПСЖ» может устроить. Я бы предложил ставку на первый тайм – тотал меньше 1.25. Я не думаю, что в первом тайме будет водопад голов», — сказал Дементьев.

«РБ Лейпциг» — «ПСЖ». Прогноз: Ди Мария и Паредес подтолкнут Нагельсмана к Лиге Европы Парижане остались без Неймара, но проигрывать ни в коем случае нельзя.