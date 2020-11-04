«Барселона» — «Динамо» К: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги чемпионов в Испании

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» Киев.
Ставка: победа «Барселоны» минимум в 3 мяча за 1.74.
«У киевлян сейчас большие проблемы с составом. Коронавирус поразил теперь игроков «Динамо». Будет Луческу обходиться в этой игре тем, что у него есть.
Нестабильно выступает «Динамо» в последних матчах. Победы и ничьи чередуются у киевлян с поражениями.
Но не скажу, что «Барселона» в этой игре предстает перед нами каким-то супер-клубом, который обязан выигрывать в этом матче. Сейчас у команды Кумана тоже большие проблемы, но, скорее, игрового характера, а не ротационного.
Пока каталонцы не могут похвастаться стабильными результатами в этом сезоне. Не строится пока игра у «сине-гранатовых» и фанаты этим всем не очень довольны. Уже ушел в отставку президент клуба Бартомеу. В начале пути «Барселона» находится к своему статусу лучшей команды Европы.
Но, конечно, учитывая проблемы с составом у «Динамо», даже такая неуверенная «Барселона» является очевидным фаворитом. Я в ее победе особо не сомневаюсь.
В свете того, что «Барселона» не выиграла в своем последнем матче в Ла Лиге, я предполагаю, что она выйдет на поле в озлобленном настроении. «Динамо» у нее дома несдобровать.
Моя ставка в этой встрече – победа «Барселоны в форой (-2.5)», — сказал Калиниченко.
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