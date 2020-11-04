«Зенит» — «Лацио»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов 4 ноября

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Лацио».



Ставка: победа «Лацио» с форой (0) за 2.22.



«Чемпион России неудачно стартовал в групповом турнире Лиги чемпионов, где в двух стартовых матчах проиграл «Брюгге» и «Боруссии» из Дортмунда. Что настораживает, так это один забитый гол за 180 минут.



После 13 туров текущего первенства Российской Премьер-Лиги «Зенит» на один балл отпустил вперёд ЦСКА. В активе питерского клуба восемь побед и три мировые, которые принесли 27 баллов. В последнем туре команда с берегов Невы на выезде одолела «Химки» (2:0).



Сегодняшние гости возглавляют группу ЛЧ. «Лацио» стартовал в текущем первенстве лучших команд Европы с победы над «Боруссией» (3:1) и затем на выезде разошёлся миром с «Брюгге» (1:1). В Серии А римский клуб после шести туров расположился на 10-й позиции. В активе «лациале» три виктории и ничья. В первый день ноября гости на выезде переиграли «Торино» (4:3).



В составе хозяев не смогут сыграть Дриусси, Малком и Мусаев. Азмун в лазарете с коронавирусом. В составе итальянского клуба не смогут выйти на поле сразу 10 игроков основы. Шесть футболистов травмированы, и четыре имеют положительный тест на COVID-19: Альберто, Андерсон, Эскаланте и Лаццари.



В последнем туре римская команда выдала потрясающий матч. Я считаю, что сегодня Санкт-Петербург может рассчитывать максимум на ничью в этой дуэли», — сказал Мостовой.

«Зенит» — «Лацио». Прогноз: последний шанс Семака, Дзюбы и Ракицкого. На кону честь клуба «Лацио» за семь последних игр пропустил 14 голов. Шансы будут.