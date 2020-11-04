Прогноз, ставки и коэффициенты на матч Россия — Финляндия на Кубке Карьяла—2020
5 ноября сборная России по хоккею сыграет с командой Финляндии в рамках первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла. Начало встречи — в 19:30 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
По оценке аналитиков БК «Фонбет», фаворит матча — сборная Финляндии. Поставить на победу хозяев льда можно с коэффициентом 1.47. Шансы россиян эксперты оценили коэффициентом 5.50. На ничью в основное время предлагают коэффициент 5.20.
Победа финнов с учётом овертайма и серии буллитов идёт с коэффициентом 1.28. Поставить на итоговый успех России можно за 3.70.
На то, что в матче будет минимум 6 шайб, эксперты предлагают коэффициент 2.12. Поставить на то, что хоккеисты забросят на две команды меньше 6 шайб, можно за 1.72.
- 4 ноября 2020
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