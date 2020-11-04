Букмекеры обрушили коэффициент на победу Байдена на выборах президента США

В США проходят выборы президента. Главные фавориты — кандидат от демократов Джо Байден и действующий президент, представляющий республиканскую партию, Дональд Трамп. Ещё утром на победу Байдена букмекеры давали коэффициент 1.44 (67% вероятности), а на Трампа – 2.87 (33%). Котировки резко изменились.
Сейчас на успех 77-летнего Байдена можно поставить с коэффициентом 1.20 (79% вероятности), а на Трампа предлагают коэффициент 4.33 (21%). Вероятно, это объясняется тем, что Байден обошёл Трампа при подсчёте голосов в Мичигане — одном из ключевых штатов, победа в котором принесёт кандидату сразу 16 голосов выборщиков. В этом штате сейчас обработано более 94% голосов, Байден опережает Трампа на 0,4%.
Инаугурация президента США запланирована на 20 января 2021 года.
- 4 ноября 2020
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