«Фейеноорд» — ЦСКА: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча ЛЕ
5 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Фейеноорд» — ЦСКА. Начало матча — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры не видят фаворита: поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70. Успех «Фейеноорда» оценён букмекерами коэффициентом 2.79. Поставить на ничью предлагают за 3.66.
Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Фейеноорд» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.68, на удаление — за 4.40, на пенальти — за 2.90.
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