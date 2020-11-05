«Фейеноорд» — ЦСКА: видеотрансляция матча Лиги Европы УЕФА, где смотреть, какой канал

5 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Фейеноорд» — ЦСКА. Начало матча — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры не видят фаворита: поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70. Успех «Фейеноорда» оценён букмекерами коэффициентом 2.79. Поставить на ничью предлагают за 3.66.



Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Фейеноорд» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.68, на удаление — за 4.40, на пенальти — за 2.90.