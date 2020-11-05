Россия — Финляндия: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Евротура

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Евротура Россия — Финляндия.

Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.90.

«Разумеется, шансы сборной России в Финляндии невелики, ведь в Хельсинки поехала молодёжка. И всё же списывать её раньше времени не стоит. Состав тут вполне рабочий. Подавляющее большинство хоккеистов имеет стабильное игровое время в КХЛ. По большей части это ограниченные минуты, но всё же.



Больше остальных вопросов вызывает линия обороны, хотя это традиционная история для любой сборной России последних лет. Известных имён достаточно: в воротах есть Ярослав Аскаров, в атаке — Егор Чинахов, Родион Амиров, Василий Подколзин, Данил Башкиров. Скучно тут точно не будет.



У финнов состав тоже не оптимальный. На домашний этап Евротура они вызвали лишь тех хоккеистов, кто выступает в национальном первенстве. То есть представителей КХЛ нет. Оттого известных российским болельщикам хоккеистов тут практически не наблюдается, зато имеется сразу несколько талантливых исполнителей, которых в ближайшие пару-тройку лет ждут в НХЛ.



Баланс сил очевиден. Номинально суоми считаются гостями, но понятно, что преимущество своего льда и поддержка болельщиков окажутся на их стороне. Состав у них более сбалансирован — есть опытные хоккеисты, есть молодёжь. Котировки букмекеров кажутся логичными. Думается, подопечные Игоря Ларионова будут добавлять по ходу турнира, шансы зацепиться в первую очередь предоставятся в двух оставшихся поединках.



Ну а пока логичнее всего ожидать голов. Большое количество молодёжи с обеих сторон, минимальная цена ошибки. Должно быть много эмоций, мало возни в средней зоны и внушительное количество моментов. Пять-шесть шайб мы тут наверняка увидим, благо что удалений на первом этапе Евротура всегда было достаточно.



Тотал больше 5 шайбы за 1.90 и “обе забьют больше 1.5 гола” за 1.85 выглядят надёжно. Варианты посмелее — ТБ 5.5 гола за 2.25 и Х2 + тотал больше 4.5 шайбы за 1.97. Скорее всего, россияне смогут отличиться пару раз, но сами пропустят побольше».