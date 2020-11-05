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«Фейеноорд» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч 3-го тура Лиги Европы

«Фейеноорд» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч 3-го тура Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги Европы УЕФА «Фейеноорд» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА с нулевой форой за 2.00.

«Фейеноорд» находится на небольшом спаде. Команду всё ещё преследуют кадровые потери, некоторые лидеры до сих пор в лазарете. Отсюда всего лишь одна победа за пять предыдущих игр. Хотя стоит сказать, что тогда «Эммен» (3:2) остался в меньшинстве уже на 36-й минуте. Понятно, что при такой форе выигрывать гораздо легче.

С обороной у подопечных Дика Адвоката тоже не всё гладко. Девять пропущенных мячей в пяти последних играх едва ли могут устраивать бывшего тренера сборной России. Правда, четыре из них были получены с пенальти, но случайными их тоже назвать нельзя.

Роттердамцы здорово умеют убегать в контратаки, однако с ними вполне можно играть в свой футбол, особенно сейчас. ЦСКА находится в крепкой форме, игра идёт, а матчи против голландцев, вероятно, станут ключевыми. Можно подумать над П2 с нулевой форой за коэффициент 2.00.

Также, на наш взгляд, интересно выглядит ставка второй тайм результативнее первого за 2.13. Форсировать события на выезде красно-синим ни к чему, а «Фейеноорду» раскрываться раньше времени опасно. Всё же российский клуб и сам может убежать в контратаку".

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Команда Дика Адвоката на спаде: лишь одна победа за пять игр и девять пропущенных мячей.
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