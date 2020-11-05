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«Зенит» — «Лацио»: результат матча 4 ноября и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«Зенит» — «Лацио»: результат матча 4 ноября и сыгравшие коэффициенты букмекеров
Ставки / Прогнозы 0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» принимал римский «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью со счётом 1:1.

На 32-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. Результативную передачу отдал нападающий санкт-петербургской команды Артём Дзюба. Во втором тайме, на 82-й минуте, счёт сравнял нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо.

Эксперты отдавали «Зениту» небольшое преимущество, предлагая поставить на российский клуб за 2.40. Успех «Лацио» шёл за 3.05, ничья — за 3.52. С 1000 рублей можно было выиграть 3520 рублей.

Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.07, «обе забьют» — за 1.67, точный счёт 1:1 — за 7.50. Тогда ставка в 1000 рублей принесла бы 7500 рублей.

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