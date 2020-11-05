Букмекеры назвали шансы «Краснодара» на выход из группы после поражения от «Севильи»

4 ноября в Лиге чемпионов «Краснодар» уступил с «Севилье» (2:3), а «Челси» разгромил «Ренн» (3:0). Эксперты оценили шансы команд группы E на выход в плей-офф турнира.
Букмекеры считают фаворитом квартета «Челси». Поставить на выход команды Фрэнка Лэмпарда в плей-офф Лиги чемпионов можно за 1.01.
Выход «Севильи» в 1/8 финала Лиги чемпионов оценивается коэффициентом 1.02. Сделать такую же ставку на «Ренн» можно за 13.00.
Главным аутсайдером квартета эксперты называют «Краснодар». На выход «быков» в плей-офф Лиги чемпионов установлен коэффициент 17.00. Пари на 1000 рублей может принести 17 тыс. рублей при удачном исходе.
Поставить на итоговую победу «Краснодара» в группе Е можно за 101.00.
После трёх туров по 7 очков набрали «Челси» и «Севилья». У «Ренна» и «Краснодара» по 1 баллу.
24 ноября «Краснодар» примет «Севилью», а «Ренн» сыграет с «Челси».
- 5 ноября 2020
-
01:58
-
01:53
-
00:44
- 4 ноября 2020
-
22:05
-
22:00
-
21:45
-
21:30
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:55
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:05
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:25
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00