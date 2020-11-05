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Букмекеры назвали шансы «Краснодара» на выход из группы после поражения от «Севильи»

Букмекеры назвали шансы «Краснодара» на выход из группы после поражения от «Севильи»
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4 ноября в Лиге чемпионов «Краснодар» уступил с «Севилье» (2:3), а «Челси» разгромил «Ренн» (3:0). Эксперты оценили шансы команд группы E на выход в плей-офф турнира.

Букмекеры считают фаворитом квартета «Челси». Поставить на выход команды Фрэнка Лэмпарда в плей-офф Лиги чемпионов можно за 1.01.

Выход «Севильи» в 1/8 финала Лиги чемпионов оценивается коэффициентом 1.02. Сделать такую же ставку на «Ренн» можно за 13.00.

Главным аутсайдером квартета эксперты называют «Краснодар». На выход «быков» в плей-офф Лиги чемпионов установлен коэффициент 17.00. Пари на 1000 рублей может принести 17 тыс. рублей при удачном исходе.

Поставить на итоговую победу «Краснодара» в группе Е можно за 101.00.

После трёх туров по 7 очков набрали «Челси» и «Севилья». У «Ренна» и «Краснодара» по 1 баллу.

24 ноября «Краснодар» примет «Севилью», а «Ренн» сыграет с «Челси».

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