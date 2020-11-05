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«Севилья» — «Краснодар»: какой счёт, как сыграли 4 ноября, кто победил, какие ставки зашли

«Севилья» — «Краснодар»: какой счёт, как сыграли 4 ноября, кто победил, какие ставки зашли
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В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» принимала «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 17-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. На 21-й минуте главный арбитр встречи Феликс Брих назначил пенальти в ворота «Севильи», и его успешно реализовал нападающий «быков» Маркус Берг. На 42-й минуте полузащитник «Севильи» Иван Ракитич сократил отставание хозяев в счёте. В компенсированное время первого тайма защитник «Севильи» Хесус Навас получил красную карточку за фол на игроке «Краснодара» Кристоффере Олссоне. Испанская команда осталась в меньшинстве.

На 69-й минуте встречи нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири сравнял счёт. Через 3 минуты Эн-Несири оформил дубль и вывел хозяев вперёд в счёте.

Эксперты не сомневались в победе испанцев, на «Севилью» давали 1.27. С 1000 рублей можно было заработать 1270 рублей. Победа «Краснодара» шла за 15.0, ничья — за 6.75.

Тотал больше 2.5 оценивался в 1.63, «обе забьют» — в 2.08, пенальти — в 2.40, а удаление — в 3.80.

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