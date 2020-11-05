«Милан» — «Лилль»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги Европы 5 ноября

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Милан» — «Лилль».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Букмекеры справедливо считают итальянцев фаворитом предстоящего поединка. Однако им следует быть аккуратнее. В последнее время подопечные Пиоли стали часто пропускать: за пять последних матчей набралось шесть пропущенных. Хотя предпосылки для оптимизма имеются: Доннарумма переболел коронавирусом, в минувшие выходные он уже отыграл матч в Серии А.



«Лиллю» вполне по силам навязать борьбу итальянцам на «Сан-Сиро». Французский клуб в двух турах Лиги Европы отгрузил целых шесть мячей: четыре пражской «Спарте» (4:1) и два шотландскому «Селтику» (2:2). То есть с атакой тут полнейший порядок.



В родном чемпионате Франции у «догов» тоже всё идёт довольно неплохо. После девяти туров с 19 очками в активе они занимают вторую строчку в таблице. Отставание от лидера «ПСЖ» составляет всего два пункта. Учитывая принципиальное иные возможности парижан, рассчитывать на большее просто наивно.



Любопытно и то, что по меркам довольно низовой французской Лиги 1 у команды из Лилля вообще нет проблем с результативностью. За девять туров она забила 15 голов. Причём забивать получается уже 11 игр кряду. В подавляющем большинстве случаев ограничиваются одним точным ударом, но такая стабильность внушает уверенность.



Мы бы проверили классическую ставку «обе забьют» за приемлемый коэффициент 1.75. «Милан» смотрится предпочтительнее, особенно у себя дома. Но наиграть на гол французы вполне могут. Ждём борьбы».