«Фейеноорд» — ЦСКА: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Фейеноорд» — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА с форой (0) за 1.97.
«ЦСКА сейчас очень неплох. В последнем туре РПЛ он смог занять первую строчку в таблице. Хотя ещё несколько туров назад ничто этого не предвещало.
В Лиге Европы «армейцы» себя тоже показали неплохо. Конечно, победить ЦСКА пока не удалось. Но на фоне других российских команд в еврокубках подопечные Гончаренко смотрятся очень даже хорошо. Многим болельщикам из России только за них было не так стыдно.
Очень уверенно провёл оба матча ЦСКА в Лиге Европы. С «Динамо» Загребом, я считаю, просто не повезло. По игре заслуживали «армейцы» получить три очка. В РПЛ «армейцы» тоже играют удовлетворительно. Давно не проигрывали. Правда, грешат ничьими. Но очки набирает ЦСКА, и это отражается на турнирной таблице.
Я не вижу чего-то очень страшного в «Фейеноорде». Да, это голландский гранд. Да, его тренирует знакомый всем в России Дик Адвокат. Однако переживает эта команда сейчас не лучшие времена.
До последнего тура в домашнем чемпионате была у «Фейеноорда» небольшая серия без побед. Эту команду иногда лихорадит. Она может крупно выиграть и так же крупно проиграть или вовсе сыграть в нулевую ничью. Свой футбол команда Адвоката ещё ищет.
Поэтому ЦСКА, который показывает и в домашнем чемпионате, и в ЛЕ отличный футбол, по силам справиться на выезде с «Фейеноордом». Думаю, соперники сыграют в открытый футбол. Сейчас ситуация в группе и количество оставшихся туров не позволяют командам расслабиться и отсиживаться в обороне. Нужно добывать очки», — сказал Калиниченко.
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