Чехия – Швеция: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Карьяла

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Карьяла Чехия – Швеция.



Ставка: победа Чехии за 2.83.



«Мы, конечно, пытались быть в курсе того, что творится в хоккейных чемпионатах Чехии и Швеции, и в итоге пришли к выводу, что у нас, в КХЛ, ситуация с пандемией – это еще цветочки. И сам факт проведения Кубка Карьяла в установленные сроки можно считать огромной удачей, вроде выигрыша московской квартиры по лотерейному билету, взятому на сдачу на вокзале Урюпинска. А уж какие туда приедут команды, в каком состоянии и в каком тонусе – сие есть тайна непознаваемая. Мы точно знаем, что Россию там будет представлять «детский сад имени Ларионова», а что отчудят остальные (а они наверняка что-то отчудят), будем разбираться по ходу пьесы.



Плюс, конечно же, отказы, которых на этот раз тоже хватало. Некоторые из них стали известны СМИ, о некоторых мы узнали «из поддувала». Связаны они, прежде всего, с текущими сложностями пересечения границ. Потому что кое-где их сейчас можно преодолеть только ползком, под колючей проволокой, уворачиваясь от пуль пограничников.



По именам сборные Чехии и Швеции, при всех отказах, выглядят… как бы это помягче сказать… ну, не на чемпионат мира, но по сравнению с нашей командой практически на чемпионат мира. То есть там есть кому забивать, кому не давать забивать, кому «сушить», а кому «залезать под кожу». Кратко составы можно охарактеризовать как «каждой твари по паре», но при этом не будем забывать, что шведы в последнее время стали какими-то совсем плюшевыми. Куда-то делась прославленная скандинавская стойкость, позволявшая им вытаскивать на последних минутах проигранные матчи.



В общем, все будет решаться на льду, и все будет зависеть от того, какая сборная в конкретных моментах меньше накосячит. Мне почему-то кажется, что накосячат меньше чехи, причем им для победы хватит и основного времени», — сказал Лебедев.