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«Лестер» – «Брага»: прогноз Кирилла Дементьева на игру Лиги Европы

«Лестер» – «Брага»: прогноз Кирилла Дементьева на игру Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Лестер» – «Брага» в рамках 3-го тура Лиги Европы сезона-2020/2021.

Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.14.

«Для «Лестера» Лига Европы всё ещё в кайф. Не думаю, что команда Роджерса будет жертвовать еврокубками ради выступления в Премьер-лиге. В конце концов, они очень настойчиво сюда стремились (пусть и в другой турнир).

«Лисы» сейчас в хорошей форме, что показали игры против «Лидса» и «Арсенала». Команда оправилась от некоторых стартовых неудач, а Варди вновь забивает. В этом матче в стартовом составе может появиться Мэддисон, постепенно набирающий кондиции. У него будет особая мотивация себя проявить.

«Брага» тоже не станет сильно закрываться, это совсем не в традициях португальского клуба. Есть основания полагать, что игра получится достаточно весёлой и результативной: тотал больше 2,5 + обе забьют», — сказал Дементьев.

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