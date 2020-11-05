Россия — Финляндия: прогноз Александра Кожевникова на матч Евротура

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч Кубка Карьяла Россия — Финляндия.



Ставка: победа России в основное время за 5.43.



«Что можно сказать о матче сборной России против сборной Финляндии. Финны играют своими хоккеистами, которые выступают во внутреннем чемпионате. Будут наверняка и молодые игроки, и опытные.



Сборная России едет на матч командой, большинство игроков которой будут выступать на молодёжном чемпионате мира. Все ребята перспективные, многие поиграли в КХЛ, набрались опыта.



Думаю, что игра будет быстрая, жёсткая. Все захотят себя показать что с той стороны, что с нашей. Но буду надеяться на победу сборной России в одну шайбу. Всё-таки я верю в наших ребят, которые уже состоявшиеся игроки. У них большие перспективы.



На выезде первая игра, поэтому наши должны проявить мужество, самоотдачу и победить на выезде. Вратари у нас, кстати говоря, неплохие», — сказал Кожевников.

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