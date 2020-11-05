Россия — Финляндия: прогноз Александра Кожевникова на матч Евротура

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч Кубка Карьяла Россия — Финляндия.
Ставка: победа России в основное время за 5.43.
«Что можно сказать о матче сборной России против сборной Финляндии. Финны играют своими хоккеистами, которые выступают во внутреннем чемпионате. Будут наверняка и молодые игроки, и опытные.
Сборная России едет на матч командой, большинство игроков которой будут выступать на молодёжном чемпионате мира. Все ребята перспективные, многие поиграли в КХЛ, набрались опыта.
Думаю, что игра будет быстрая, жёсткая. Все захотят себя показать что с той стороны, что с нашей. Но буду надеяться на победу сборной России в одну шайбу. Всё-таки я верю в наших ребят, которые уже состоявшиеся игроки. У них большие перспективы.
На выезде первая игра, поэтому наши должны проявить мужество, самоотдачу и победить на выезде. Вратари у нас, кстати говоря, неплохие», — сказал Кожевников.
- 5 ноября 2020
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:29
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:43
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:17
-
01:58
-
01:53
-
00:44
- 4 ноября 2020
-
22:05
-
22:00
-
21:45
-
21:30
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:55
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:05