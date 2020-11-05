Россия — Финляндия: прогноз Павла Лысенкова на игру Кубка Карьяла — 2020

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч первого этапа Еврохоккейтура, в котором сыграют сборные Финляндии и России.
Ставка: победа Финляндии и меньше 6 шайб в матче за 2.35.
«Нас в Хельсинки ждёт беспрецедентная история. В четверг против финнов в составе сборной России выйдут вообще все дебютанты взрослой команды, за исключением капитана Василия Подколзина, который имел такой опыт в феврале этого года. Дебютантами будут и тренеры, потому что Игорь Ларионов и его штаб взрослую сборную России еще не возглавляли.
При этом сборная Финляндии собрала состав только из собственной лиги. Из тех, кто был под рукой, и это не лидеры чемпионата.
Но мало того что юноши из сборной России будут играть против финских, пусть и не самых звёздных мужиков. Эта сборная России никогда не играла вместе в таком составе. Это будет игра с чистого листа. И очень трудно предположить, что наши юниоры смогут победить. Это будет прям фантастика. При этом счёт 0:10 в Хельсинки я тоже не жду.
Поэтому беру кэф 2.33 с учётом того, что сбудутся два условия. Во-первых, Финляндия одержит победу в основное время. Во-вторых, общий тотал в этом матче составит меньше 5.5. То есть мы не увидим много шайб, потому что обе несыгранные команды вряд ли будут хорошо реализовывать свои моменты и постараются сыграть от обороны», — сказал Лысенков.
- 5 ноября 2020
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:29
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:43
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:17
-
01:58
-
01:53
-
00:44
- 4 ноября 2020
-
22:05
-
22:00
-
21:45
-
21:30
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:55
-
19:45
-
19:30
-
19:00