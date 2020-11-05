Россия — Финляндия: прогноз Павла Лысенкова на игру Кубка Карьяла — 2020

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч первого этапа Еврохоккейтура, в котором сыграют сборные Финляндии и России.



Ставка: победа Финляндии и меньше 6 шайб в матче за 2.35.



«Нас в Хельсинки ждёт беспрецедентная история. В четверг против финнов в составе сборной России выйдут вообще все дебютанты взрослой команды, за исключением капитана Василия Подколзина, который имел такой опыт в феврале этого года. Дебютантами будут и тренеры, потому что Игорь Ларионов и его штаб взрослую сборную России еще не возглавляли.



При этом сборная Финляндии собрала состав только из собственной лиги. Из тех, кто был под рукой, и это не лидеры чемпионата.

Но мало того что юноши из сборной России будут играть против финских, пусть и не самых звёздных мужиков. Эта сборная России никогда не играла вместе в таком составе. Это будет игра с чистого листа. И очень трудно предположить, что наши юниоры смогут победить. Это будет прям фантастика. При этом счёт 0:10 в Хельсинки я тоже не жду.



Поэтому беру кэф 2.33 с учётом того, что сбудутся два условия. Во-первых, Финляндия одержит победу в основное время. Во-вторых, общий тотал в этом матче составит меньше 5.5. То есть мы не увидим много шайб, потому что обе несыгранные команды вряд ли будут хорошо реализовывать свои моменты и постараются сыграть от обороны», — сказал Лысенков.

Россия — Финляндия. Прогноз: Ларионов с Аскаровым ответят на истерики финских журналистов Сборная России привезёт в Хельсинки самый молодой состав за всю историю Евротура.