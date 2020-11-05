Россия — Финляндия: прогноз Владимира Вуйтека на игру Кубка Карьяла 5 ноября

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч Кубка Карьяла Россия — Финляндия.
Ставка: победа Финляндии за 1.78.
«У России на этом турнире сыграет молодёжная сборная, а в состав Финляндии вошли только игроки, выступающие в национальном чемпионате. Это первенство находится на хорошем уровне, там много классных игроков, поэтому на этом этапе Евротура ожидаю качественной игры от финнов, а начнут они с победы над Россией.
Трудно сказать, что отправить на этап Евротура молодёжную сборную – правильное решение, но с другой стороны, сейчас тяжёлая ситуация с коронавирусом, и игроки не хотят лишний раз ехать в другую страну, потому что, возможно, будут трудности с возвращением обратно в Россию.
В любом случае этап Евротура – хорошая проверка молодёжной сборной, и этот турнир станет своеобразной подготовкой к молодёжному чемпионату мира. А основной состав российской сборной сыграет на домашнем этапе в декабре.
Финляндия – фаворит, потому что играет дома, да и всё-таки у неё в составе много опытных, возрастных игроков, в отличие от российской сборной. Молодёжь будет биться и всё сделает для положительного результата, но за счёт опыта финская сборная победит.
Матч Финляндия – Россия получится открытый, потому что молодёжь не станет играть в оборонительный хоккей, они ещё не уделяют много внимания тактике. Россияне будут стремиться играть быстро, а по этой причине появятся ошибки, чем финны и воспользуются», — сказал Вуйтек.
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