«Фейеноорд» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги Европы в Роттердаме

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Фейеноорд» — ЦСКА в 3-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: гол Влашича за 3.24.



«Выездной матч для «армейцев», достаточно сложный, на мой взгляд. ЦСКА два раза сыграл вничью, пора начать побеждать. Но выезд в Голландию — не самая однозначная история. Если будет третья ничья подряд, то это не будет страшно, если смотреть стратегически. Нужно, конечно, максимально ориентироваться на два оставшихся домашних матча. В них надо побеждать.



Понятное дело, что ЦСКА вряд ли сумеет сыграть от обороны, это не стиль «армейцев». Думаю, что шансы забить гол в Голландии есть. И вот здесь предложу достаточно рискованную ставку, но, на мой взгляд, она больше всего подходит. Ни тотал, ни форы здесь не работают, если смотреть на коэффициенты. Попробуем поставить на гол Николы Влашича с коэффициентом аж 3.24. Это лучший игрок ЦСКА. Если говорим о том, что ЦСКА забьёт, то я большего жду от Влашича, чем от Чалова или Гайча. Посмотрим, кто из них вообще появится на поле. А Влашич точно сыграет, он лидер ЦСКА», — сказал Андронов.

«Фейеноорд» — ЦСКА. Прогноз на матч Лиги Европы: Влашич и Дзагоев не пожалеют Адвоката Голландцы много забивают, но с обороной у них большие проблемы.