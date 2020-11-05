Россия – Финляндия: ставка Максима Лебедева на игру Евротура

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Карьяла Россия – Финляндия.



Ставка: победа Финляндии за 1.63.



«За последние годы сборная Финляндии приучила нас к тому, что от её состава на любом турнире не зависит ровным счётом ничего. Финны могут отправить на чемпионат мира «сборную ноунеймов» и выиграть его. А могут выставить на Кубок Карьяла ломовой состав, сплошь из кэхаэловцев и вчерашних энхаэловцев, и занять с ним предпоследнее место. И ведь нельзя сказать, что в одном случае им дико пёрло, а в другом столь же дико не везло. Потому что чемпионат мира выиграла команда, где изначально казалось, что вообще некому забивать. А на Евротуре влетала сборная с лучшими бомбардирами КХЛ и заокеанскими форвардами.



В общем, вне зависимости от того, кого финны выпустят на лёд на этот раз, хозяйская сборная будет представлять собой большой вопросительный знак, а все ответы будут получены по итогам турнира.



Что же касается сборной России, то мы, в нашей многострадальной стране, слишком хорошо знаем, чем заканчиваются попытки сыграть молодёжью на уровне взрослых дядек. Потому что когда начинают говорить про молодёжь, особенно педалируя на «собственных воспитанников», то все сразу понимают, что в клуб пришёл белый полярный зверёк. Причём не худой, а отъевшийся, то есть полный. Или, как говорил бывший премьер-министр и бывший президент, «денег нет, но вы держитесь». Понятно, что в институте наших хоккейных сборных причины совсем иные и с деньгами там точно проблем нет, но от привычки, которая вторая натура, уже никуда не деться. И когда перед глазами столько примеров в КХЛ и ВХЛ, когда поехали молодёжью и огребли «полную авоську», а примеров обратного практически нет, то относиться к сборной уважаемого и легендарного Игоря Ларионова оптимистично как-то не получается.



Добавим сюда тот факт, что сборная наша, сиречь молодёжка, находится в «предбутербродном» состоянии. То есть ещё до начала канадской серии, которая когда-то называлась «бутербродной» по имени главного спонсора – «Сабвея» и на которой команда, по сути, и создавалась. А до того была сборищем разномастных, пусть иногда и очень даже талантливых хоккеистов, играющих кто в лес, кто по дрова.



С учётом всего вышеизложенного следует свернуть свой патриотизм в трубочку и засунуть сами знаете куда. И с чистой совестью грузить на сборную Финляндии. Которая и победит, и без проблем, и в основное время», — сказал Лебедев.

Россия — Финляндия. Прогноз: Ларионов с Аскаровым ответят на истерики финских журналистов Сборная России привезёт в Хельсинки самый молодой состав за всю историю Евротура.