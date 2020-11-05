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«Фейеноорд» — ЦСКА: прогноз Евгения Ловчева на матч 3-го тура Лиги Европы

«Фейеноорд» — ЦСКА: прогноз Евгения Ловчева на матч 3-го тура Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Фейеноорд» — ЦСКА в 3-м туре групповой стадии Лиги Европы сезона-2020/2021.

Ставка: ничья за 3.45.

«Я думаю, что в этом матче будет ничья. Это станет хорошим результатом для ЦСКА, потому что «Фейеноорд» в следующей игре едет в Москву.

Мне кажется, что в первой половине будет ничья, потому что команды будут играть осторожно и побаиваться друг друга.

Также я думаю, что оба клуба забьют, потому что «Фейеноорд», как и все голландские команды, играет в атакующий футбол, а ЦСКА имеет хорошую и молодую линию атаки, которой нравится друг с другом играть, а Никола Влашич вообще король в нашем футболе сейчас», — сказал Ловчев.

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Голландцы много забивают, но с обороной у них большие проблемы.
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