«Фейеноорд» — ЦСКА: прогноз Евгения Ловчева на матч 3-го тура Лиги Европы

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Фейеноорд» — ЦСКА в 3-м туре групповой стадии Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: ничья за 3.45.



«Я думаю, что в этом матче будет ничья. Это станет хорошим результатом для ЦСКА, потому что «Фейеноорд» в следующей игре едет в Москву.



Мне кажется, что в первой половине будет ничья, потому что команды будут играть осторожно и побаиваться друг друга.



Также я думаю, что оба клуба забьют, потому что «Фейеноорд», как и все голландские команды, играет в атакующий футбол, а ЦСКА имеет хорошую и молодую линию атаки, которой нравится друг с другом играть, а Никола Влашич вообще король в нашем футболе сейчас», — сказал Ловчев.

«Фейеноорд» — ЦСКА. Прогноз на матч Лиги Европы: Влашич и Дзагоев не пожалеют Адвоката Голландцы много забивают, но с обороной у них большие проблемы.