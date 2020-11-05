«Лудогорец» — «Тоттенхэм»: ставка Александра Елагина на игру Лиги Европы

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги Европы «Лудогорец» — «Тоттенхэм».
Ставка: победа «Лудогорца» с форой (+1) за 2.57.
«Лудогорец» начал нынешнюю еврокубковую кампанию в квалификации Лиги чемпионов, но во втором раунде проиграл датскому «Мидтьюлланну».
В группе G также выступают австрийский ЛАСК и бельгийский «Антверпен», неожиданно набравший шесть очков в двух матчах.
У команды Жозе Моуриньо в активе три очка после крупной домашней победы над ЛАСКом, но поражение в матче с «Антверпеном» спутало все карты. Впереди два спаренных матча с «Лудогорцем». Они станут определяющими для обеих команд.
Терять очки англичанам нельзя, а две победы гарантируют выход в плей-офф. У «Лудогорца» ситуация аховая — два поражения подряд. Такие результаты приговорили болгар играть на победу против «Тоттенхэма».
В нынешнем розыгрыше Лиги Европы «Тоттенхэм» уже встречался с болгарской командой — во втором квалификационном раунде «шпоры» переиграли «Локомотив» из Пловдива. На поле соперника англичане одержали волевую победу 2:1. Так что поездка в Болгарию не будет простой.
«Тоттенхэм» — мощный раздражитель для любой команды. Рискну и поставлю на победу «Лудогорца» с форой (+1) с коэффициентом 2.57», — сказал Елагин.
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