«Лудогорец» — «Тоттенхэм»: ставка Александра Елагина на игру Лиги Европы

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги Европы «Лудогорец» — «Тоттенхэм».



Ставка: победа «Лудогорца» с форой (+1) за 2.57.



«Лудогорец» начал нынешнюю еврокубковую кампанию в квалификации Лиги чемпионов, но во втором раунде проиграл датскому «Мидтьюлланну».



В группе G также выступают австрийский ЛАСК и бельгийский «Антверпен», неожиданно набравший шесть очков в двух матчах.



У команды Жозе Моуриньо в активе три очка после крупной домашней победы над ЛАСКом, но поражение в матче с «Антверпеном» спутало все карты. Впереди два спаренных матча с «Лудогорцем». Они станут определяющими для обеих команд.



Терять очки англичанам нельзя, а две победы гарантируют выход в плей-офф. У «Лудогорца» ситуация аховая — два поражения подряд. Такие результаты приговорили болгар играть на победу против «Тоттенхэма».



В нынешнем розыгрыше Лиги Европы «Тоттенхэм» уже встречался с болгарской командой — во втором квалификационном раунде «шпоры» переиграли «Локомотив» из Пловдива. На поле соперника англичане одержали волевую победу 2:1. Так что поездка в Болгарию не будет простой.



«Тоттенхэм» — мощный раздражитель для любой команды. Рискну и поставлю на победу «Лудогорца» с форой (+1) с коэффициентом 2.57», — сказал Елагин.

«Лудогорец» — «Тоттенхэм». Прогноз: Моуринью и Бэйл поставят на место старых знакомых ЦСКА В первых двух матчах Лиги Европы болгары пропустили шесть мячей.