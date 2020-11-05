«Фейеноорд» — ЦСКА: прогноз Дмитрия Симонова на матч Лиги Европы 5 ноября 2020

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2020/2021 «Фейеноорд» — ЦСКА.
Ставка: ЦСКА не проиграет и обе забьют за 2.12.
«Армейцы» странно себя ведут: постоянно побеждают в РПЛ, но теряют очки в Лиге Европы, хотя качество игры остаётся высоким. По всей видимости, красно-синие сосредоточатся на чемпионской гонке и не будут сильно расстраиваться относительным неудачам (пока что две ничьи) в ЛЕ. Тем не менее уровень футбола в исполнении «армейцев» должен позволить им не уступить команде Дика Адвоката, которая во 2-м туре была разгромлена «Вольфсбергом» (4:1) при трёх пенальти в пользу австрийцев. Отмечу, что у голландского клуба лишь одна победа в последних пяти матчах — над «Эмменом» (3:2) благодаря удалению у соперника на 36-й минуте. Думаю, что ЦСКА точно наберёт очки.
В девяти матчах с сентября «Фейеноорд» лишь раз ушёл с поля без гола, но при этом пропустил в семи случаях и чаще всего делал это первым. Думаю, что и в этот раз сыграет тренд «обе забьют». Сбои в плане забитых мячей и у ЦСКА, и у «Фейеноорда» происходили с одним и тем же соперником — «Динамо» Загреб», — сказал Симонов.
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