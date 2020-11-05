«Хоффенхайм» — «Слован»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Слован» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: минимум 2 мяча в 1-м тайме за 1.93.



«Немецкая команда неудачно сыграла в последнем матче в своём национальном чемпионате. К удивлению многих, «Хоффенхайм» дома проиграл «Униону» из Берлина. Результат, конечно, странный, непонятный. Но, думаю, «Хоффенхайм» должен грешить на нереализованные голевые моменты. Они привели к такому результату.



Понятно, что в этой встрече «Хоффенхайм» фаворит, от него ждут только победы. Учитывая тяжёлый график, думаю, хозяева постараются обрушиться на ворота соперника с первых минут. Постараются поскорее забить и решить судьбу встречи. Я жду быстрых голов в этом матче.



Ставлю на тотал первого тайма больше 1.5 мяча с коэффициентом 1.93», — сказал Андронов.