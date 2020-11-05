Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Лига Европы, «Фейеноорд» — ЦСКА: где смотреть онлайн, прогнозы, ставки

Лига Европы, «Фейеноорд» — ЦСКА: где смотреть онлайн, прогнозы, ставки
Ставки / Прогнозы 0

5 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Фейеноорд» — ЦСКА. Начало матча — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры не видят фаворита: поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70. Успех «Фейеноорда» оценён букмекерами коэффициентом 2.79. Поставить на ничью предлагают за 3.66.

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Фейеноорд» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.68, на удаление — за 4.40, на пенальти — за 2.90.

«Фейеноорд» — ЦСКА. Прогноз: Чалов и Влашич принесут России первую победу в евросезоне
Команда Дика Адвоката на спаде: лишь одна победа за пять игр и девять пропущенных мячей.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020