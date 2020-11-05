Во сколько играют Россия — Финляндия, где смотреть матч и какой прогноз

5 ноября в первом матче первого этапа Еврохоккейтура сборная России сыграет с Финляндией. Прогноз букмекерских контор на матч Кубка Карьялы однозначен — фаворитом идут финны. Встреча начнётся в 19:30 мск в Хельсинки. В прямом эфире её покажет телеканал «Матч ТВ».



В ставках на матч Россия — Финляндия подопечные Игоря Ларионов котируются с коэффициентом 6.80. Победу команды Юкки Ялонена букмекеры оценивают коэффициентом 1.38.



Букмекеры уверены, что матч Евротура Россия — Финляндия 5 ноября получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.56, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.44. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 5.50.



Итоговая победа России идёт за 4.30, а победа Финляндии — за 1.27.