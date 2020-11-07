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«Боруссия» Дортмунд — «Бавария»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата Германии

«Боруссия» Дортмунд — «Бавария»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 7-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Боруссия» Дортмунд — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» + обе забьют за 2.60, тотал больше 3.5 мяча за 1.86.

«Две команды очень здорово выглядят в этом сезоне – «Боруссия» уже 4 матча подряд не пропускает голов, а про «Баварию» что-то говорить вообще излишне. Даже играя на расслабоне эта команда готова снести с пути любого соперника. Недавно на себе это почувствовал «Зальцбург», который какое-то время вел в счете, потом 2:2 был счет, но «Бавария» потом забила 4 мяча и счет превратился в 6:2.

Безусловно, дортмундская «Боруссия», в составе которой много молодых звезд и талантливых игроков, это не «Зальцбург». Это будет битва равных, особенно если учесть, что поединок пройдет в Дортмунде. Тем не менее, я думаю, что «Бавария» в этом матче победит, потому что в некоторых встречах игра «Боруссии» меня не убедила. «Боруссия» может спокойно обыгрывать соперников ниже классом, тот же «Зенит», например, но когда она играет с более сильными командами все достаточно тяжело складывается для дортмундцев.

Я думаю, что игра получится очень результативной, тотал будет больше 3,5 и обе команды забьют. У «Баварии» случаются игры, когда играется низ, но нынешняя ситуация подталкивает обе команды к яркому атакующему футболу с большим количеством забитых мячей.

Я скомбинировал некоторые из этих ставок – победа «Баварии» и обе забьют за коэффициент 2.60 и тотал больше 3.5 за 1.86. Есть у меня определенные сомнения, что «Бавария» уж точно победит, но по нынешнему своему уровню «Бавария» превосходит всех соперников на планете Земля, поэтому они должны побеждать дортмундцев даже на чужом поле».

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