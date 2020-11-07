«Боруссия Д» — «Бавария»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

7 ноября состоится матч 7-го тура чемпионата Германии «Боруссия Дортмунд» — «Бавария». Начало матча — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3».

Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех «Боруссии» оценён букмекерами коэффициентом 4.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.65.



Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Боруссия Дортмунд» — «Бавария» 7 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.14.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.40.