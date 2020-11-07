«Боруссия» Д – «Бавария»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 7-го тура чемпионата Германии

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд – «Бавария».

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.97.

«В паре «Боруссия» — «Бавария» силы по-прежнему неравны – «Бавария» мощнее по составу, его глубине и игре. Словом, во всем.



Понятно, что в конкретном матче может произойти все что угодно. Играть с «Баварией» можно двумя способами. Можно прессинговать ее по всему полю, как это делал «Зальцбург», но тогда есть риск, что в конце ты устанешь и получишь 4 гола, как это произошло с австрийцами. Можно сидеть глубоко и ловить «Баварию» на ошибках, пытаясь использовать ее высокую линию обороны. Люсьен Фавр, почти наверняка, выберет второй вариант, потому что его довольно успешно применял в «Гладбахе», когда обыгрывал «Баварию» Хосепа Гвардиолы.



Исходя из этого, матч может получиться достаточно средним по темпу и не очень открытым, как, например, было после пандемии, когда все решил единственный гол Киммиха. Мне кажется правильным ставить на низ. Я предложил бы взять тотал меньше 3.5, тем более что он оплачивается достаточно щедро».