«Барселона» — «Бетис»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 9-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» — «Бетис».



Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 мяча за 1.86.



«Если в Лиге чемпионов дела у «Барселоны» идут хорошо, то в чемпионате непонятно как. Игра с киевским «Динамо» стала нелогичной и неожиданной по результату. Пусть каталонцы и выиграли 2:1, но у «Динамо» был состав даже не второй, а ближе к третьему. По линии ожидался разгром не менее, чем в три гола, но в итоге победа всего в один мяч.



Я предположу, что все, что не залетало у «Барселоны» в матче с «Динамо», а по качеству игра была неплохой, все, что не залетело в ворота «Алавеса», теперь залетит в ворота «Бетиса». Я жду результативной игры, потому что «Барселона» и «Бетис» — это всегда праздник. Пять очных последних матчей всегда было не менее пяти голов. Я предположу, что и сейчас игра будет результативная, что «Барселона» найдет вдохновение и воодушевление Лионеля Месси, что наконец-то очнется Гризманн, что перестанет быть таким равнодушным Дембеле, и «Барселона» наконец-то блеснет. Это последний матч перед паузой на матчи сборных, когда как не сейчас показывать всю свою мощь.



«Бетис» сам играет и другим дает. При Пеллегрини «Бетис» стал предсказуемой командой, которая всегда выигрывает у тех, кого она сильнее, и проигрывает тем, кого она слабее. В результате у севильцев сейчас 4 победы и 4 поражения, 12 очков. Кстати говоря, это на 4 больше, чем у «Барселоны», но у каталонцев два матча в запасе. Думаю, что в очном матче каталонцы сократят свое отставание от «Бетиса» до одного очка и победят. Я поставлю на победу «Барселоны» при общем тотале больше 2.5.



Внимательно изучив линию в поисках интересных вариантов, я остановился на таком банальном варианте, потому что здесь может быть и 3:0,2:1 или 3:1. Такие мои ожидания от матча «Барселона» — «Бетис». Надеюсь, что на этот раз удастся отгадать не только расклад сил, но и счет на табло – черная серия должна закончиться и неминуемо белая придет. Надеюсь, уже в этом матче».