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«Аталанта» — «Интер»: прогноз Александра Аксёнова на матч 7-го тура чемпионата Италии

«Аталанта» — «Интер»: прогноз Александра Аксёнова на матч 7-го тура чемпионата Италии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 7-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Аталанта» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» за 2.49.

«Прекрасно понимаем, что обе команды в последнее время играют очень результативно. В последнее время команды слабо проявляют себя в обороне, пропускают многовато. «Аталанта» в матче с «Ливерпулем» была просто размазана по футбольному полю, да и «Интер» с «Реалом» сыграл в обороне далеко не идеально, хотя в атаке был очень хорош. Казалось, что «Интер» на выезде может мадридцев переиграть – не случилось, поражение со счетом 2:3.

Мне кажется, что сейчас «Интер» структурно смотрится интереснее. Подопечные Гасперини растеряли ту легкость, потеряли ту химию, которая была в прошлом сезоне. «Интер» как раз в этом смысле добавляет. Мне кажется, что «Интер» должен побеждать. Поставлю на чистую победу подопечных Антонио Конте».

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