«Сочи» — «Уфа»: прогноз и ставка на матч 14-го тура чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Уфа».
Ставка: тотал больше 2 мяча за 1.97.
«Уфа» опустилась на последнее место, пропустив даже схвативший несколько технических поражений «Ротор». Как и ожидалось, смена тренера быстрых результатов не дала. Пожалуй, иначе и быть не могло. Причина банальна — играть практически некому.
Состав по-прежнему крайне скромный. Руководство клуба зимой обещает усиление, вот только до той поры ситуация рискует превратиться из плохой в кошмарную. После назначения Рашида Рахимова сыграны три матча. Результат — три поражения с общим счётом 2:6. Во всех случаях — справедливые.
0:1 с «Локомотивом», 1:3 с «Ахматом» и 1:2 с «Уралом». Огромное количество индивидуальных ошибок трудно считать обычным невезением, ведь происходят они в каждой игре. Разумеется, на таком фоне «Сочи» даже без Нобоа считается у букмекеров явным фаворитом. Спорить с линией сложно.
Даже в предыдущие годы «Уфа» неудачно играла в Сочи. За три поединка забила лишь раз, зацепив одно очко. 1:2, 0:2 и 0:0. Удивительно другое — букмекеры абсолютно не ждут голов, хотя «Сочи» стабильно пробивает планку тотала. Собственно, в шести предыдущих поединках с участием южан голы забивались в обе стороны, что по меркам РПЛ большая редкость.
А в пяти случаях планка тотала пробивалась. Единственное исключение — 1:1 с «Краснодаром», когда было много заслуженных жалоб на газон «Фишта». Да и клуб из Башкортостана забил в двух последних матчах. Брать ли «обе забьют» за 2.60 — дело вкуса, всё же риск имеется. А вот тотал больше 2 гола за 1.97 смотрится прекрасно".
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