ЦСКА — «Ростов»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 14-го тура чемпионата России

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 14-го тура РПЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Ростов».



Ставка: ничья за 3.53.

«Очень интересная статистика – кто бы мог подумать, но «Ростов» в последнее время один из самых неприятных соперников для армейцев. Уже 4 игры подряд ЦСКА не может одолеть «Ростов», а если посмотреть историю противостояния Валерия Карпина и Виктора Гончаренко, то будет три победы у Карпина, одна ничья и лишь одна победа Гончаренко. Безусловно, это пугающая статистика. У меня есть ощущение, что и на этот раз ЦСКА не сможет обыграть неприятного для себя соперника. Объясню мою аргументацию.



ЦСКА сейчас демонстрирует самый впечатляющий футбол в РПЛ. Есть осечки в Лиги Европы, но в чемпионате России ЦСКА в последнее время непобедим, всех обыгрывает. Во многом это объясняется тем, что улучшилась ситуация с травмированными – большинство футболистов вернулись в строй, новички усилили, отдельные игроки бурно прогрессируют. Казалось бы, все отлично и хорошо, но мне кажется, что играть в тяжелейшем графике сложно. Это непременно будет вести к очковым потерям на внутренней арене. Я думаю, что для ЦСКА сейчас, к сожалению для болельщиков армейцев, самое время для того, чтобы оступиться. Это связано с тем, что «Ростов» неприятный соперник. Он сейчас представляет собой команду, которая любому сопернику может проиграть, но и так же способна обыграть любого соперника.



Мы видели это в прошлом туре на примере матча «Спартак» — «Ростов». Были ли ростовчане лучше «Спартака» в той игре? Нет, конечно! Они мало владели мячом, они использовали свой единственный момент, ничего больше не создали, кроме забитого гола. Тем не менее, «Ростов» смог обезвредить «Спартак», сумели выбрать правильную тактику. «Ростов» команда строящаяся, но уже сейчас видно, что она будет адаптироваться под соперников и доставлять всем проблемы. Я думаю, что проблемы испытает и ЦСКА. Я бы не сбрасывал со счетов фактор Романа Еременко, который набрал отличную форму, который стал забивать и ассистировать. Еременко выше по уровню игрок, чем любой игрок «Ростова», для него противостояние с ЦСКА – это нечто особенное.



Я думаю, что ЦСКА не наберет три очка, но и не проиграет. Все-таки качество игры армейцев никуда не девается. Отсюда делаем вывод, что в матче ЦСКА – «Ростов» будет ничья. Коэффициент на нее 3.53. Да, безусловно, маятник может качнуться в ту или иную сторону, но, мне кажется, что по текущему раскладу сил это наиболее вероятный исход противостояния этих двух соперников».