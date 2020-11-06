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Россия — Финляндия: какой счёт, как сыграли 5 ноября, кто выиграл, какие ставки зашли

Россия — Финляндия: какой счёт, как сыграли 5 ноября, кто выиграл, какие ставки зашли
Ставки / Прогнозы 0

Сборная России одержала победу в дебютном матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла с командой Финляндии. Встреча состоялась на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась с разгромным счётом 6:2 (3:0, 2:1, 1:1) в пользу подопечных Игоря Ларионова.

Одним из главных героев встречи стал форвард сборной России Егор Афанасьев, в его активе один гол и две результативные передачи. По два очка в составе победителей набрали Даниил Чайка (1+1), Илья Сафонов (1+1) и Василий Подколзин (0+2). У Финляндии шайбы забросили Эльмери Эронен и Ере Саллинен.

Эксперты считали явным фаворитом финнов, предлагая на их победу коэффициент 1.38. Ничья шла за 5.50, успех России — за 6.80. С 1000 рублей можно было выиграть 6800 рублей.

Тотал больше 4.5 шайбы шёл за 1.56, а итоговая победа России — за 4.30.

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